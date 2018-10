Luftfahrt-Gipfel: In Deutschland verursachen Airlines europaweit die meisten Flugprobleme

Berlin (ots) -- AirHelp vergleicht die Flugverspätungen und -ausfälle in allenEU-Ländern und der Schweiz- Airlines schulden deutschen Fluggästen bereits mehr als 800Millionen Euro aufgrund von Flugproblemen - Höchstwert in EuropaNirgendwo in Europa haben Flugreisende Anspruch auf mehrEntschädigungen aufgrund von Flugverspätungen und -ausfällen als inDeutschland. Das ist das Ergebnis einer Analyse des weltweitführenden Fluggasthelfer-Portals, AirHelp (http://ots.de/OoVj91),anlässlich des morgigen Luftfahrt-Gipfels in Hamburg.Demnach schulden Fluggesellschaften Flugreisenden in Deutschlandinsgesamt rund 823 Millionen Euro aufgrund von Flugproblemen, die dieAirlines selbst verursacht haben. Das sind über 500 Millionen Euromehr als im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum selben Zeitraum imJahr 2017 gab es in diesem Jahr allein mehr als doppelt so vieleFlugausfälle in Deutschland. Waren es zwischen Neujahr und dem 22.September 2017 noch rund 6.870 gestrichene Flüge, fielen in diesemJahr bereits 14.000 Flüge aus - Höchstwert in Europa.Großbritannien: Mehr Flüge als in Deutschland, wenigerEntschädigungenSo stehen Fluggästen in Großbritannien beispielsweise rund 110Millionen Euro an Entschädigungen weniger zu, obwohl es imVereinigten Königreich in diesem Jahr über 60.000 Passagierflüge mehrgab als in Deutschland. Auch in Spanien, wo es bislang nur knapp40.000 Flugbewegungen weniger gab als in Deutschland, schulden dieAirlines ihren Passagieren insgesamt rund 311 Millionen Euro wenigeraufgrund von ausgefallenen Flügen oder solchen, die ihr Zielmindestens drei Stunden verspätet erreichten. In beiden Ländernverursachten die Airlines also deutlich weniger Flugprobleme, obwohles ähnlich viele Flugbewegungen gab.Laura Kauczynski, Expertin für Fluggastrechte von AirHelp,analysiert die Gründe für die vielen Flugprobleme in Deutschland: "Indiesem Jahr gab es in Europa ein Flugchaos wie nie zuvor unddeutschen Reisenden wurde der Urlaub besonders häufig vermiest.Nirgendwo in Europa schulden die Airlines ihren Passagieren mehrfinanzielle Entschädigungen als hierzulande. Das ist neben den vielenStreiks bei Ryanair vor allem auf den extremen Marktkampf im Zuge derInsolvenzen von Air Berlin und Niki zurückzuführen.Einige Airlines sicherten sich im Zuge dessen im großen Stil dievakant gewordenen Start- und Landerechte an Flughäfen, diesogenannten Slots, selbst wenn die nötigen Maschinen samt Besatzungzur Nutzung nicht vorhanden waren. Da aufgrund der hohen Nachfrage anFlugzeugen jedoch das Angebot an gebrauchten oder Leasing-Maschinenzu gering ist, lassen viele Fluggesellschaften lieber Flüge ausfallenund legen aufeinanderfolgende Verbindungen zusammen. Dadurch könnendie Airlines ihre Slots zwar halten, doch ihre Passagiere sehen sichmit Verspätungen und Flugausfällen konfrontiert und das ist so nichttragbar.Passagiere, die von Flugverspätungen oder -ausfällen betroffenwaren, sollten daher unbedingt prüfen, ob sie Anspruch auf einefinanzielle Entschädigung haben. Denn so können sie nicht nur vonihrem Recht auf Schadensersatz Gebrauch machen, sondern auch dieAirlines dazu bringen sich wieder vordergründig um die Interessenihrer Kunden kümmern. Wir von AirHelp unterstützen Flugreisende dabeiund ziehen, wenn nötig, sogar für sie vor Gericht."Flugprobleme: Diese Rechte haben PassagiereFlugausfälle und -verspätungen können zu Entschädigungszahlungenin Höhe von bis zu 600 Euro pro Fluggast berechtigen. Die Höhe derEntschädigungszahlung berechnet sich aus der Länge der Flugstrecke.Der rechtmäßige Entschädigungsanspruch ist abhängig von dertatsächlichen Verspätungsdauer am Ankunftsort sowie dem Grund für denausgefallenen oder verspäteten Flug. Betroffene Passagiere könnenihren Entschädigungsanspruch rückwirkend durchsetzen, bis zu dreiJahre nach ihrem Flugtermin.Außergewöhnliche Umstände wie Unwetter oder medizinische Notfällekönnen bewirken, dass die ausführende Airline von derKompensationspflicht befreit wird.Nachfolgend stehen sämtliche Ergebnisse der Analyse bereit:http://ots.de/RrYVGePressekontakt:Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com | +49.160.3624735Original-Content von: AirHelp Limited, übermittelt durch news aktuell