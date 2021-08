Luftfahrt-Aktien: Delta Air Lines, United & American Airlines legen zu!

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

Die Aktien mehrerer Fluggesellschaften, darunter Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ:UAL) und American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL) werden nach der FDA-Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech höher gehandelt, was zu einer Aufhebung der Wiedereröffnung von Namen geführt hat.

Im vergangenen Jahr ist der Kurs der Delta-Aktie um etwa 38 % gestiegen. In den letzten 52 Wochen wurde die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung