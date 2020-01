Luft wird dünn / Kommentar von Markus Lachmann zum Nürburgring-Urteil

Mainz (ots) - Eine vom Bund der Steuerzahler immer wieder geäußerte Forderunglautet: Es muss strafbar werden, wenn ein Politiker Steuern vergeudet. Noch gibtes allerdings keine spezifische "Haushaltsuntreue" im deutschen Strafrecht. Umsoso gebannter schauen Juristen auf den Prozess gegen den früherenrheinland-pfälzischen Finanzminister Ingolf Deubel (SPD). Er war dieSchlüsselfigur in der Affäre um den Ausbau des Nürburgrings, bei dem dieLandesregierung in Mainz das Geld des Steuerzahlers nur so verbraten hat. DasUrteil gegen ihn - eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung - ist noch nichtrechtskräftig. Aber die Luft wird dünner für den Honorarprofessor, derseinerzeit zu den profiliertesten Finanzpolitikern Deutschland gehört hatte.Auch deshalb, weil er im Falle der Rechtskraft seine Pension verliert. Werwissen will, warum Deubel vor Gericht stand, muss sich nur das schriftlicheUrteil des Landgerichts aus (aller-) erster Instanz durchlesen. Es bleibt bisheute unfassbar, wie eine Landesregierung derart viele rote Stoppschilderüberfahren konnte und Linien überschritten hat. Es gab Warnungen en masse vorwindigen, möglicherweise kriminellen Geschäftspartnern beim Versuch derPrivatfinanzierung des Nürburgrings, der zum Freizeitpark ausgebaut werdensollte. Es bleibt bis heute ein Wunder, wie der damalige Ministerpräsident KurtBeck die Affäre politisch überstehen konnte. Man muss Deubel zugute halten, dasser nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Auch dauert das Verfahren mitneun Jahren bereits unverhältnismäßig lange. Allerdings hat Deubel mit seinemarroganten Auftreten in erster Instanz sicher nicht zur Milde des Urteilsbeigetragen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4508288OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell