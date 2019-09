Unterföhring (ots) -Ein Gruselhaus in Polen, ein explosives Festival in Mexiko, heißeLuft in der schwindelerregenden Höhe der Schweiz und kaltes, klaresWasser in Norwegen - für "Das Duell um die Welt" (Samstag, 20:15 Uhr,auf ProSieben und auf Joyn) stellen Joko Winterscheidt und KlaasHeufer-Umlauf neue Teams für neue wahnwitzige Aufgaben zusammen. Beiihren Duellen auf dem größten Spielfeld aller Zeiten dreht sich allesum den einzig wahren Titel des Weltmeisters.Die Aufgaben und Reiseziele werden in "Das Duell um die Welt -Team Joko gegen Team Klaas" vom jeweiligen Gegner festgelegt. FürTeam Joko schickt Klaas den Scooter-Frontmann H.P. Baxxter in dasgruseligste Haus Polens, während sich Ex-Fußballprofi Mario Basler inMexiko Hammerschlägen mit Sprengkraft unterziehen soll. Joko plantfür Team Klaas eine Reise in die benachbarte Schweiz. SchauspielerEdin Hasanović ("Das Sacher", "Brüder") wird hier von Joko undTeam im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft hängengelassen.Jeannine Michaelsen soll in Norwegen eiskalt abtauchen"Duell um die Welt"-Moderatorin Jeannine Michaelsen wird ebenfallsins Team Klaas berufen und wird von Joko mit einer Aufgabekonfrontiert, mit der Klaas einst Show-Geschichte schrieb - undkläglich scheiterte. Jeannine wird nach Norwegen geschickt underfährt dort von ihrer Herausforderung: Sie soll 20 Meter unter einergeschlossenen Eisdecke durchtauchen. "Muss ich das machen, was Klaasgemacht hat?", fragt Jeannine ihr Team vor Ort. "Nein, das, was Klaasgemacht hat, musst Du nicht machen. Wir dachten, wir setzen noch einsdrauf!" Jeannine Michaelsen soll als Eiskönigin verkleidet vor undwährend des Abtauchens ein Musikvideo produzieren. Klaas motiviertsie am Telefon: "Das ist unmöglich. Das ist unmenschlich. Wenn ichdas nicht schaffe, schafft das niemand." Wird sich Jeannine dadurchanstacheln lassen und auf Tauchstation ins eisige Wasser dernorwegischen Lofoten gehen?Im Studio kämpfen Joko und Klaas gegeneinander um dieentscheidenden Länder- und Studiopunkte. Jeannine Michaelsen führtdurch das weltweite Kräftemessen.Team Joko am 5. Oktober: H.P. Baxxter, Mario Basler Team Klaas am5. Oktober: Edin Hasanović, Jeannine Michaelsen"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" am Samstag,5. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: #DudWBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell