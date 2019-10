Luft in Düsseldorf noch schlechter als bisher angenommen: Deutsche Umwelthilfe kritisiert NRW-Landesregierung

Berlin/Düsseldorf (ots) - Neue Modellierung der Luftbelastungzeigt flächendeckend hohe Luftbelastung mit Dieselabgasgift nicht nurin der Düsseldorfer Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen Ellerund Lierenfeld - Rechtskräftiges Urteil desBundesverwaltungsgerichtes von Februar 2018 für die Saubere Luft inDüsseldorf immer noch nicht umgesetzt - Der von der CDU im EllerRathaus geforderte Stopp der dritten Bus-Sonderspur ist eineKapitulation vor dem motorisierten IndividualverkehrDer aktuelle Luftmessbericht für Düsseldorf offenbart nicht nur inder Innenstadt, sondern im gesamten Stadtgebiet erhebliche Problememit der Einhaltung des EU-Grenzwerts für das DieselabgasgiftStickstoffdioxid (NO2). Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiertdeshalb die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen scharf für diebisher verweigerten Diesel-Fahrverbote in allen belastetenStadtbereichen, so wie diese durch das rechtskräftige Urteil desBundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar 2018 bestätigt wurden. DenLuftmessbericht stellt die Stadt heute vor.Die DUH fordert nun, auch angesichts der neuen, vomUmweltbundesamt veröffentlichten, stark erhöhten Realemissionen derBetrugsdiesel bei Nutzfahrzeugen sowie Euro 3-6 Diesel-PkwsSofortmaßnahmen, um den NO2-Grenzwert noch ab Ende 2019 einzuhalten.Die am sichersten und am schnellsten umsetzbare wirksame Maßnahmesind Diesel-Fahrverbote für alle Pkws und Nutzfahrzeuge biseinschließlich der Abgasstufe Euro 5/V.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Warumverweigert die nordrhein-westfälische Landesregierung den Bürgerinnenund Bürgern Düsseldorfs die Saubere Luft? Niemand käme auf die Idee,eine fortgesetzte Vergiftung des Trinkwassers zu akzeptieren, nurweil dies Geld spart und bequemer ist. Nun kommt wieder die kalteJahreszeit, in der die Diesel-Pkws zum "Motorschutz" dieAbgasreinigung abschalten und mit bis zu 25-facherGrenzwertüberschreitung die NO2-Belastung der innerstädtischen Luftzusätzlich erhöhen. Statt einer Behinderung von Busspuren, erwartenwir von verantwortlichen den Düsseldorfer Politikern die schnelle undkonsequente Einleitung einer Verkehrswende mit mehr Bus, Tram undBahnen und einer konsequenten Aussperrung aller schmutzigen, nichtmit einem Hardware-Update nachgerüsteten Busse, Nutzfahrzeuge undDiesel-Pkws."Sechs offizielle Messstationen weisen für 2018 teils erheblicheÜberschreitungen des erlaubten NO2-Grenzwerts von 40 µg/m³ auf, unteranderem an der Merowingerstraße (54 µg/m3) und der Corneliusstraße(53 µg/m3). Auch an dem 2018 neu eingerichteten Messpunkt an derBernburger Straße wurde der gesetzliche Grenzwert mit 45 µg NO2/m3deutlich überschritten. Dies verdeutlicht, dass allein Messungennicht alle Belastungshotspots abdecken können.Die DUH fordert deshalb seit Jahren die Modellierung derStickstoffdioxidbelastung entlang des Hauptstraßennetzes allerGroßstädte Nordrhein-Westfalens. Die nun erstmals für Düsseldorfvorgelegte Berechnung zeigt jedoch ein unrealistisches, geschöntesBild, da diese auf veralteten Emissionsfaktoren des entsprechendenHandbuchs des Umweltbundesamts (HBEFA) in der Version 3.3 beruht. Diereale Belastung mit NO2 ist in Düsseldorf deutlich höher.Nach den Realemissionsdaten des aktuellen Handbuchs HBEFA 4.1, dieam 11. September 2019 veröffentlich wurden, sind die NOx-Emissionenvon Diesel-Pkws der Abgasstufe Euro 5 und 6(a-c) um bis zu 21 Prozenthöher als bisher angenommen. Bei den leichten Nutzfahrzeugen, zudenen auch der gerade des Abgasbetrugs überführte Mercedes Sprinterzählt, sind die korrigierten Realemissionen sogar um 100 Prozenthöher als bisher angenommen. Aus diesem Grund fordert die DUH geradefür diese leicht nachrüstbare Fahrzeuggruppe ein konsequentesEinfahrverbot für belastete Innenstädte. Auch bei modernen Lkws derAbgasnorm Euro VI mussten die NOx-Emissionen um den Faktor 4 nachoben korrigiert werden.In Düsseldorf sind nach Ansicht der DUH größere Anstrengungen alsbisher geplant notwendig, um die flächendeckende Grenzwerteinhaltungab Ende 2019 sicherzustellen. Die nun umzusetzenden Maßnahmen wieUmweltspuren auf einzelnen Straßen alleine genügen nicht, dieüberfällige Verkehrswende einzuläuten. Nur durch konsequenteFahrverbote für die besonders schmutzigen Diesel-Pkws undDiesel-Lieferfahrzeuge sind die Halter motiviert, ihre Fahrzeugenachzurüsten. Die Kosten für die Pkws müssen dabei von denHerstellern übernommen werden, bei Liefer- und Handwerkerfahrzeugenübernimmt die Bundesregierung bis zu 80 Prozent der Kosten.Ausweichverkehre über ebenfalls hoch belastete Straßenzüge führenandernorts zu höheren oder neuen Grenzwertüberschreitungen. Ausdiesem Grund hält die DUH auch zonale Verkehrsbeschränkungen fürDiesel-Fahrzeuge im Düsseldorfer Stadtgebiet für die beste Lösung.Laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes sind flächendeckendenDiesel-Fahrverbote für Euro 5/V Fahrzeuge bereits seit dem 1.September 2019 möglich und in Düsseldorf auch unausweichlich.Hintergrund:Das von der DUH erstrittene Urteil für die Fortschreibung desLuftreinhalteplans und das Ergreifen schnellstmöglich wirksamerMaßnahmen für die Saubere Luft in Düsseldorf ist gültig und durch dasLand NRW umzusetzen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte zuletztmit Verweis auf einen reinen Prüfauftrag mit Beschluss vom 6.September 2018 den Antrag der DUH auf Zwangsvollstreckung imKlageverfahren für die Saubere Luft in Düsseldorf gegen das LandNordrhein-Westfalen abgelehnt. Die DUH hat dagegen unverzüglichBeschwerde beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münstereingereicht. Parallel dazu wurde eine weitere Klage gegen den neuenLuftreinhalteplan eingereicht.Mit dem Antrag zielt die DUH auf die Umsetzung des bereitsergangenen Urteils des Verwaltungsgerichts Düsseldorf im Verfahrenfür die Saubere Luft in Düsseldorf aus dem Jahr 2016 (3 K 7695/16),das durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar2018 (BVerwG 7 C 26.16) rechtskräftig ist. Den am 21. August 2018veröffentlichten Luftreinhalteplan bewertetet die DUH alsrechtswidrig. Dieser enthält trotz des Urteils desBundesverwaltungsgerichts keine Diesel-Fahrverbote. 