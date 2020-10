Lufax Holding: Ambitionierte Ziele!

Die Lufax Holding Ltd. hat am Donnerstag in einer Mitteilung an die U.S. Securities and Exchange Commission bekannt gegeben, dass sie bei ihrem Börsengang Erlöse von bis zu 2,36 Milliarden Dollar erzielen will.

Was geschah

Die chinesische Fintech-Firma plant, im Rahmen des Angebots 175 Millionen American Depository Shares (ADS) zu emittieren, wobei der Preis jeder Einheit zwischen 11,50 und 13,50 $ liegt.



