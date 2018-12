Lüpertz meets Immendorff / Rosenhang Museum Weilburg zeigt Querschnitt durch die Kunst von Markus Lüpertz und Jörg Immendorff (FOTO)

Weilburg (ots) -Jörg Immendorff (1945-2007) gilt als einer der spektakulärsten undinternational bekanntesten deutschen Künstler der Gegenwart. AlsSchüler von Joseph Beuys sah er seine Rolle darin, Kultur undGesellschaft immer wieder facettenreich und voller Brücheexemplarisch zu thematisieren. Seine oft von Surrealisteninspirierten Werke enthalten stets Verweise auf die deutscheGeschichte, wie in seiner politisch und gesellschaftskritischengagierten Bildserie Café Deutschland, mit der ihm 1977 derinternationale Durchbruch gelang.Jörg Immendorff betätigte sich neben seiner künstlerischen Arbeitfortwährend in der Kunstlehre und wurde so zu einem der Impulsgeberzeitgenössischer Kunst. Seien es seine Bilder oder Skulpturen, seineBühnenbilder oder seine Kostüme - Immendorff blieb den Grundsätzenseines Lehrers und dessen Lehre treu, indem er ihn, sich und dieKunst immer wieder infrage stellte und sein Publikum auf- undherausforderte, durch Interpretation am Werk teilzuhaben. Immalerischen und bildhauerischen Werk spielt die Figur des Affen als'Alter Ego' eine immer wiederkehrende und sehr zentrale Rolle. Affenstehen für ihn sinnbildlich nicht nur für ihn selbst, sonderngenerell für die Irrwege des Menschen, die der Künstler in diversenLebenssituationen karikiert.Markus LüpertzMarkus Lüpertz, geboren im böhmischen Reichenberg, demtschechischen Liberec, flüchtete mit seiner Familie nach Kriegsendeins Rheinland. Nach der Arbeit in einer Kohlenzeche diente er kurz inder Fremdenlegion. Anfang der 1960er Jahre wurde er wegen einerSchlägerei nach nur einem Semester von der Kunstakademie Düsseldorfexmatrikuliert. Heute gilt er als einer der bekanntesten deutschenzeitgenössischen Künstler und einer der wichtigsten Vertreter desNeoexpressionismus. Zusammen mit Georg Baselitz, A.R. Penck und JörgImmendorff vertritt der Maler und Bildhauer seit den späten 1960erJahren eine sehr emotionale, darstellendere Form der Malerei. Gegenden damals vorherrschenden Trend zur Abstraktion begann Lüpertz,Bilder mit einfachen gegenständlichen Inhalten zu malen. Durch dieseNeuformulierung von Figuration und Abstraktion vereinfachte er inseinen großformatigen Werken die Form und richtete denBildschwerpunkt somit auf Details wie Köpfe und Gesichter. SeineBildwelten, auch militärische Motive beinhaltend, lösten in früherenJahren starke Kontroversen aus. Das dominante Thema in Lüpertz' Werkist die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. StarkeBezüge finden sich jedoch auch zur griechischen Mythologie. Nach zweiJahrzehnten als freischaffender Künstler wurde er zum Rektor ebendieser Kunstakademie Düsseldorf berufen, die er als Student hatteverlassen müssen und die er nun noch mehr als 20 Jahre leiten sollte.Im Weilburger Rosenhang Museum ist nun eine Vielzahl von Arbeitender beiden herausragenden Künstler zu sehen.In der aktuellen Ausstellung sind zu sehen:Jörg Immendorff1991/1992 Café de Flore1995 The Rake's Family (12 Farblithografien)1995 Alter Ego1998 3. Oktober 19901998 Wächter1998 Zeig was du hast1998 Weltlauf2000 Mann mit Affenmaske und Pinsel in Schneekugel2001 o.T. 2001.182001 Schwarzes Schaf2003 Affentor2007 Gerhard SchröderMarkus Lüpertz2003 Mozart2004 o.T. (M118-121)2005 Judith2013 Beethoven2013 Atlas2014 o.T. (Arcadien)2014 Herkules und der Stier2014 Bremer Stadtmusikanten2015 Eule der Athene2015 Neptun2015 Susanna2015 Heinrich Mann + ich = Henry IV2016 Trojanisches Pferd2016 HoraPressekontakt:Rosenhang MuseumAntje HelbigAhäuser Weg 8-1035781 WeilburgTel. 06471/39081info@rosenhang-museum.dewww.rosenhangmuseum.deOriginal-Content von: Rosenhang Museum, übermittelt durch news aktuell