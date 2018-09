Lünendonk: Klüh in Deutschland die Nr. 2 bei Servicegesellschaften

Düsseldorf (ots) - Klüh Multiservices ist laut einer aktuellenVeröffentlichung des Beratungshauses Lünendonk & Hossenfelderbundesweit die Nr. 2 unter den Betreibern von Servicegesellschaftenim Gesundheitswesen. Mit einer Anzahl von 30 dieser sog. steuerlichenOrganschaften unterstreicht das Düsseldorfer Familienunternehmen fürinfrastrukturelle Dienstleistungen seine Kompetenz im Care-Markt undverweist viele Wettbewerber auf die hinteren Plätze.Die Steuerung von medizinisch nicht relevanten Prozessen stelltfür viele Krankenhäuser eine Herausforderung dar. Gleich ob Cateringfür Patienten und Mitarbeiter, patientennahe Dienstleistungen,logistische Prozesse oder Reinigungsaufgaben nach höchstenHygienestandards - die Servicegesellschaft ist für Kliniken einmögliches Organisationsmodell, das in Kooperation mit erfahrenenDienstleistern Kostenvorteile mit einer effizienten Steuerungaußerhalb der Kernprozesse verbindet.Entsprechend nimmt die Servicegesellschaft laut Lünendonk &Hossenfelder eine wichtige Rolle im deutschen Gesundheitswesen ein.Das von dem Beratungshaus vorgenommene Ranking, so Thomas Ball,Senior Consultant für Gebäudedienstleistungen, "ermöglichtKrankenhäusern eine Orientierung und widerspricht gleichzeitig demoft geäußerten Gefühl, dass Servicegesellschaften ein Auslaufmodellwären".Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierenderMultiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereichinfrastruktureller Gebäudedienstleistungen. In den FachbereichenCleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service,Airport und Facility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen alsauch integrierte Servicekonzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mitrund 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 803 Mio. Euro um(2017).Für den Care-Markt bietet das Familienunternehmen intelligente undauf Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Dienstleistungskonzepte mitumfassender Expertise in der Serviceerbringung für Akut- undRehakliniken, Senioreneinrichtungen und Pflegeheime. Klüh ist zudemspezialisiert auf die Gründung von umsatzsteuerlichen Organschaftenmit Trägern von Senioreneinrichtungen und im Gesundheitswesen.Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 159262-60 |wolfgang.osinski@osicom.deKlüh Service Management GmbH | Ivanka Pataca | Tel.: 0211 9068-232 |i.pataca@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell