Lüneburg Rocks brandneue Community Plattform der Broad Busters Aktiengesellschaft jetzt online

Lüneburg (ots) - Die Broad Busters AG hat nunmehr den öffentlichen Start der neuen Community Netzpräsenz Lüneburg Rocks bekannt gegeben. Für jeglichen Einwohner der Stadt Lüneburg, der sich selber auch nur ein ein kleines bisschen für die Welt der örtlichen Unternehmen interessiert, wird diese originelle Umsetzung wissenswert sein, denn sie wird manches verändern.Das Expertenteam von Lüneburg Rocks hat es sich zur Aufgabe gemacht die Menschen aus Lüneburg mit den Firmen vor Ort auf einer Online-Internetseite zu vernetzen.Gemeinnützige Plattform soll helfen"Gerade in dieser komplizierten Zeit möchten die Bürger ihre lokalen Geschäfte und Unternehmen begünstigen, denn sie wissen ganz genau, dass Existenzen und Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen und jedweder Erlös behilflich ist!", weiß Bezirksleiter Lars Jürgensen aus Hamburg zu berichten.Mit Unterstützung der Online Plattform Lüneburg Rocks liefern die Lüneburger Firmen den Bürgerinnen und Bürgern neue Auskünfte zu Corona relevanten Fragestellungen wie z.B. die tagesaktuellen Öffnungszeiten, spezielle Besuchsregeln, Lieferdienst, Online-Bestellmöglichkeiten und bestehenden Abholmöglichkeiten.Es ist und bleibt ein kostenloses StadtportalLars Jürgensen von der Broad Busters Ag pointiert: "Diese Internetseite ist für alle unentgeltlich und werbefrei! Auch Premium Einträge sind und bleiben für sämtliche Firmen zeitlich unbegrenzt kostenlos.""Lüneburg Rocks bietet den Bürgern in Lüneburg die Gelegenheit verloren gegangene Tugenden wie Solidarität und Nachbarschaftshilfe neu für uns alle zu erspähen und umzusetzen", ergänzt der für Lüneburg zuständige Hamburger und unterstreicht wiederum die Maxime der Community-Plattform: "Gemeinsam stark für unsere Firmen wie auch deren Mitarbeiter, die in dieser Phase allerhand zu stemmen haben, um unsere Wirtschaft auch für die Periode nach der Pandemie zu erhalten."Es ist nur schwer voraussagbar, wie lange Beeinträchtigungen für Privathaushalte sowie Firmen anhalten werden, und welche wirtschaftlichen sowie sozialen Abläufe sich daraus ergeben. Dies führt zu einer Kaufzurückhaltung bei den Haushalten wie auch verminderten Investments durch alle Firmen. Dadurch sinkt der gesamtwirtschaftliche Bedarf weiterhin.Sichtbarkeit im Internet ist für lokale Unternehmen zum A und O geworden"Vor allem aus diesem Grund ist es für lokale Unternehmen immens bedeutsam genau jetzt die goldrichtigen Methoden zu ergreifen, um exorbitante Visibilität bei ihrer potentiellen Klientel zu erzielen. Alleinig so können die Unternehmen der Kaufzurückhaltung entgegen wirken. Mit Lüneburg Rocks schenken wir den Lüneburger Unternehmen einen besonderen Baustein für den Weg zu vielmehr Präsenz im Internet", ergänzt Lars Jürgensen.Die neue Community-Plattform finden Sie unter https://lüneburg-rocks.dePressekontakt:Lars Jürgensen0176-21106969info@lueneburg-rocks.deOriginal-Content von: Lüneburg Rocks, übermittelt durch news aktuell