Erfurt (ots) - Immer öfter sind im Internet Fotos, Videos undTexte zu finden, deren Inhalte sich als falsch erweisen. Jeaufregender und absurder solche Lügen aussehen, umso schnellerscheinen sie sich in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Moderator Timwill es in "Timster" (KiKA/rbb/NDR) genau wissen und geht demPhänomen 'Fake News' am 11. März um 17:45 Uhr bei KiKA auf den Grund.Woher kommen Fake News und wie erkennt man, ob eine Nachricht wahroder eine Fälschung ist? Wie kann man selbst verhindern, dass sichFalschmeldungen weiterverbreiten? Das weiß Andre Wolf von"Mimikama-Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch" in Wien. Erund sein Team beschäftigen sich mit der Analyse von Internetinhalten.Der Experte zeigt Tim, wie häufig verdächtige Nachrichten am Tag beiihnen gemeldet werden und wie die Mitarbeiter überprüfen, ob sie echtsind. Tim erfährt dabei auch, warum Menschen gezielt solcheNachrichten verbreiten.Wie gefälschte Nachrichten wirken, wann Nachrichten glaubhaft sindund woran man sie erkennt, versuchen die Schüler der PotsdamerVoltaire-Schule im Kurs "Medien und Kommunikation" herauszufinden.Tim besucht den Kurs und lässt sich von den Schülern zeigen, wie sieselbst als Test gefälschte Nachrichten erfinden und auf ihremschulinternen Blog veröffentlichen. So erkunden sie die Mechanismenhinter der Produktion solcher Meldungen und lernen, dass nicht alles,was auf den ersten Blick seriös aussieht, auch wahr ist.Immer samstags um 17:45 Uhr spürt Moderator und Medienkenner Timbei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) neuesten Entwicklungen der Medienweltnach und ist zwischen den Sendungen in der Online-Community"mein!KiKA" für die jungen Zuschauer erreichbar. Für dieKo-Produktion der Sender rbb (Rubrik Bücher und Apps) und NDR (Kino,Film und Comedy-Rubrik) unter Federführung von KiKA (Tutorials,Gaming und Rahmenmoderation) zeichnet Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA)verantwortlich.Weitere Informationen sowie Texte, Bilder und Videos zu "Timster"sind in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de abrufbar.