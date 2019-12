Lügde: Ermittlungen gegen Polizisten eingestellt, aber neue Panne bekanntgeworden

Bielefeld (ots) - Im Missbrauchsfall Lügde hat die Staatsanwaltschaft Detmoldnach WESTFALEN-BLATT-Informationen das Ermittlungsverfahren gegen den Polizisteneingestellt, der 2016 die erste Anzeige gegen den Haupttäter Andreas V. (56)nicht weitergeleitet haben sollte.Der Polizist arbeitete in der Wache Blomberg, als dort im August 2016 derHinweis auf Andreas V. einging. Diese Anzeige bekam die Staatsanwaltschaftaber nie zu Gesicht. Dass es sie überhaupt gegeben hatte, wurde erst 2018 mitAufdecken des Falls Lügde bekannt. Der Polizist geriet unter den Verdacht derStrafvereitelung, doch er wies den Vorwurf von sich. Er gab an, daspolizeiinterne Computersystem habe damals nicht funktioniert. Deshalb habe erdie Anzeige nicht in die entsprechende Computermaske eingeben können, sondernsie auf Papier ausgedruckt. Das Blatt habe er in den Ausgangskorb gelegt. Danachverliert sich die Spur.Der Anwalt des Polizisten, der inzwischen aus Altersgründen pensioniert wurde,sagte der Zeitung: "Die Ermittlungen haben nichts ergeben, das meinen Mandantenin irgendeiner Form belastet. Seine Darstellung war nicht zu widerlegen."Deshalb habe die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in der vergangenen Wocheeingestellt. Von der Staatsanwaltschaft Detmold war dazu am Montag keineStellungnahme zu bekommen.Unterdessen wurde bekannt, dass es im Fall Lügde kürzlich eine weitere Pannegegeben hat: Auf der Suche nach pensionierten Polizisten, die denParlamentarischen Untersuchungsausschuss im Fall Lügde unterstützen sollen, hatdie Personalabteilung der Polizei Lippe im November ausgerechnet denpensionierten Beamten angeschrieben, gegen den damals noch ermittelt wurde. ImInnenministerium würden pensionierte Polizisten für eine befristete Tätigkeitgesucht, heißt es in dem Brief, der Hinzuverdienst werde nicht auf die Pensionangerechnet. Die Polizisten sollten in den Lügde-Akten die Namen der Opfer durchPseudonyme ersetzen. Hätte sich der Polizist beworben, hätte er Zugriff aufzumindest einen Teil der Akten gehabt."Dass der Pensionär angeschrieben wurde, war ein Versehen", erklärtePolizeisprecherin Dr. Laura Merks am Montag. Der Landtagsabgeordnete MarcLürbke aus Paderborn, Sprecher der FDP im Ausschuss, sagte, er hätte "mehrSensibilität" erwartet. So viele pensionierte Polizisten, gegen die ermitteltwerde, gebe es schließlich in Lippe nicht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChristian AlthoffTelefon: 0171 2114074c.althoff@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4477381OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell