Lüftungsanlage mit Mikrofilter entlastet bei Allergien

Bonn (ots) - Augenjucken, allergischer Schnupfen oder garAsthmaanfälle - auch im Sommer leiden viele Menschen unter Allergien.Momentan haben Gräserpollen und Allergene von Getreide- sowie derAmbrosiapflanze Hochsaison. Neben medizinischen Vorsorgemaßnahmengilt für Allergiker, den Pollen so weit wie möglich aus dem Weg zugehen. Neben der Beachtung von Pollenflugkalendern und -vorhersagenist dabei ein zentraler Punkt, die eigene Wohnung möglichstallergenfrei zu halten. Schon mit einfachen Maßnahmen könnenAllergiker dafür sorgen, dass die Wohnung ein erholsamer Rückzugsortist.Lüftungsanlage sorgt für schadstoffarme LuftAllergiegeplagte Menschen halten sich zu bestimmten Jahreszeitenkaum mehr im Freien auf. Entsprechend wichtig ist die Qualität derRaumluft in Wohnungen und Häusern. Ohne richtigen Luftaustauschentstehen Schadstoffe, Schimmel und Staub. Abhilfe schafft hier eineLüftungsanlage, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums regelmäßigdie Raumluft austauscht. Ganz wichtig für Allergiker ist dabei derEinsatz spezieller Filter, sogenannter Mikro- oderFeinstpollenfilter. Nur so gelangt Zuluft absolut keim- und vor allempollenfrei in die Räume.Zutritt verboten - AlltagstippsPollen gelangen aber nicht nur durch Fenster und Türen, sondernwerden mit Schuhen, Kleidung und Haaren ins Haus gebracht. Deshalbsollten Allergiker ihre Kleidung, die sie tagsüber getragen haben,nicht im Schlafzimmer ablegen. Ein weiterer Tipp: Vor demSchlafengehen kurz die Haare auswaschen, um restliche Pollenloszuwerden. Bei besonders schweren Allergien kann sogar einAllergiker-Zimmer mit Pollenschleuse vorteilhaft sein, das alsSchutzzone eingerichtet wird.Kostenloser Ratgeber mit Infos und AnsprechpartnernDie neue Broschüre vom Bundesverband für Gesundheitsinformationund Verbraucherschutz (BGV) "Gesundes Bauen - Moderne Haustechnik"informiert umfassend, welche Haustechnik und welche Maßnahmensinnvoll sind, um die eigenen vier Wände möglichst allergenarm zuhalten. Bestelladresse: BGV, Heilsbachstraße 32 in 53123 Bonn.www.bgv-gesundes-bauen.de