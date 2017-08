Lücken im Lebenslauf / Jobware Umfrage-Report: Null Toleranz für Weltenbummler (FOTO)

--------------------------------------------------------------Umfrage-Report 2017http://ots.de/YTuHO--------------------------------------------------------------Paderborn (ots) -Bei Lücken im Lebenslauf schauen Personaler besonders genau hin.Für 95 Prozent der Personaler stellt eine kurze Phase der beruflichenNeuorientierung kein Problem dar. Ebenso wenig ist für 91 Prozent derPersonaler Arbeitslosigkeit ein Grund, einen Bewerber per seabzulehnen. Zu diesen Ergebnissen kommt der Jobware Umfrage-Report2017: www.jobware.de/Ratgeber/Jobware-Umfrage-Report.html91 Prozent bzw. 90 Prozent der Personaler sehen auch überKrankheit und Elternzeit hinweg. Eigentlich sollte diesselbstverständlich sein. Dahingegen hat jeder vierte Personaler keinVerständnis für Arbeitsunterbrechungen wegen längerer Reisen: Nur 76Prozent der Personaler gewähren Globetrottern eine Chance aufEinstellung.Noch schlechter sieht es für Bewerber aus, die eine beruflicheLücke mit einer Selbstfindungsphase begründen: Nur 43 Prozent derPersonaler würden ein Vorstellungsgespräch - bei Passung - inBetracht ziehen.Die Gründe für eine Lücke im Lebenslauf sind vielfältig: Sobenennen 24 Prozent der Angestellten Arbeitslosigkeit als Grund füreine berufliche Unterbrechung. 21 Prozent haben sich beruflichneuorientiert, 17 Prozent waren in Elternzeit und 14 Prozent musstenaufgrund einer Krankheit eine Pause einlegen. Dass Reisen derKarriere schadet, vermuten auch Bewerber: Nur 10 Prozent habenaufgrund von Fernweh eine Pause eingelegt. Auch Selbstfindungsphasensind mit 10 Prozent eher selten.Die Jobware Karriere-Newsletter geben jeden Monat 36.000 Bewerbernsowie tausenden Personalern die Chance, ihre Meinungen zu aktuellenTrends zu äußern. Was sind die Anforderungen an eine perfekteBewerbungsmappe? Wie stellen sich Personaler den idealen Kandidatenvor? Was sind die Entscheidungskriterien von Bewerbern bei derJobwahl? Die Antworten fasst Jobware jedes Jahr im Umfrage-Reportzusammen. Die Ergebnisse erheben keinen Anspruch aufRepräsentativität.Pressekontakt:Björn Thomsen, M.A.PR-ManagerFon: 05251 / 5401 - 139Fax: 05251 / 5401 - 111b.thomsen@jobware.deOriginal-Content von: Jobware Online-Service GmbH, übermittelt durch news aktuell