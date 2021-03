Lück & Partner: Mit digitaler Transformation des HR-Bereichs Chancen und Potenzial für das Human Capital Management nutzen

Hattersheim am Main (ots) - Die Digitalisierung stellt das Personalwesen vieler Unternehmen vor neue Herausforderungen. Die Automatisierung verschiedener HR-Prozesse ist dabei nur ein Teil, den es auf- und auszubauen gilt, um die sich bietenden Potenziale effizient und effektiv ausschöpfen zu können. Die Berater der Lück & Partner GmbH nennen hier das Human Capital Management als zentralen Ansatzpunkt.Personalabteilungen, beziehungsweise der gesamte Bereich des Human Resources (HR) Managements, stehen vor einem Umbruch. Durch die voranschreitende Digitalisierung verändert sich der Arbeitsmarkt dynamisch, was merklichen Einfluss auf die Erwartungen der Arbeitnehmer nimmt. Neben beruflichen Perspektiven und Karrierechancen rücken auch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Lösungen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für viele Arbeitnehmer stärker in den Fokus. Gerade dieser Punkt hat zur Folge, dass sich Unternehmen immer häufiger als attraktive Arbeitgebermarke präsentieren müssen. Personalverantwortliche stehen hier vor einer echten Marketingherausforderung, weswegen sie bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern oder frischen Talenten mit einem enormen strategischen Aufwand konfrontiert sind. Aufwand, für den oft aufgrund anderer Aufgaben die Zeit fehlt. Eine Situation, die Lück & Partner erkannt haben. Die Lösung sieht das Beraterteam in der Automatisierung bestimmter HR-Prozesse, die den Personalverantwortlichen mehr Zeit lässt, sich auf diese strategischen Aufgaben des Human Capital Managements, zu dem unter anderem die Talentfindung und Mitarbeiterbindung gehören, zu fokussieren.Warum Prozessautomatisierung in Unternehmen bisher kaum eine Option istDie Realität in Unternehmen sieht anders aus. Die Automatisierung von Prozessen erfordert eine umfassende Überzeugungsarbeit auf vielen Gebieten. Eine Studie aus dem Jahr 2020 ergab, dass allein die Option, Prozessautomatisierungen zu planen, oftmals gar nicht in Erwägung gezogen wird. Zum einen fehlt das generelle Bewusstsein für das Thema - bislang hat sich niemand im Unternehmen damit und den daraus resultierenden Vorteilen befasst. Zum anderen hat es finanzielle Gründe: Es ist schlicht und einfach kein Budget dafür vorgesehen, oder das Kosten-Nutzen-Verhältnis überzeugt nicht. Auch lässt sich eine große Skepsis des Managements oder von Betriebs- und Personalräten feststellen, gepaart mit Bedenken beim Thema Datenschutz und Datensicherheit.Diese und weitere Faktoren hemmen nicht nur die Automatisierung der HR-Prozesse, sondern auch die Entwicklung des Humankapitals eines Unternehmens. Denn nachweislich sind Mitarbeiter der Personalabteilungen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit mit allgemeinen, administrativen Aufgaben beschäftigt, beispielsweise mit dem Erstellen und Bearbeiten von Arbeitsverträgen und weiteren Dokumenten oder mit Anfragen von Mitarbeitern. Die Zeit für strategische Funktionen wie Bewerber- und Onboarding-Prozesse, Talent Acquisition, für den Aufbau eines Talent Pools oder für generelles Recruitment Marketing fehlt. Oft bleiben Chancen ungenutzt.Lück & Partner: Vorteile der Prozessautomatisierung effizient nutzenDabei sind die Vorteile, die eine Automatisierung der Prozesse mit sich bringt, nicht von der Hand zu weisen: Neben einer signifikanten Erhöhung der Prozessqualität werden die Durchlaufzeiten im Personalbereich deutlich verkürzt und Mitarbeitern wird das Stellen von Anfragen deutlich erleichtert. Kommt eine Software für die Option des Employee Self Service hinzu, bei dem Mitarbeiter Einblick in die für sie relevanten Daten erhalten und gegebenenfalls selbst bearbeiten können, stellt dies eine weitere Entlastung des HR-Bereichs dar. Und Entlastung an der einen Stelle bedeutet: mehr Zeit für andere Aufgaben, im Idealfall für das Human Capital Management.Woher kommt dann das Zögern, beziehungsweise die Verzögerung? Gründe können sein, dass andere Bereiche des Personalmanagements priorisiert werden oder auch noch nicht die passende Self Service-Lösung für das jeweilige Unternehmen gefunden wurde. Gerade hier ist eine individuelle Beratung - wie Lück & Partner sie anbietet - notwendig, um eine maßgeschneiderte Lösung für die Bedürfnisse und Ziele des jeweiligen Unternehmens zu finden. Denn nur wenn der konkrete Bedarf klar erörtert wurde, kann eine HCM-Software mit dem entsprechenden Funktionsumfang herausgesucht und erfolgreich im Unternehmen implementiert werden.Digitalisierung und Automatisierung im HR-Bereich: Ein AusblickTrotz aller Skepsis gegenüber der Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen gehen Unternehmen nach und nach dazu über, verschiedene Abläufe in den HR-Abteilungen zu digitalisieren und zu automatisieren. Besonders die Bereiche Personalverwaltung und Personalbeschaffung stehen dabei im Fokus. Die Betreuung der Mitarbeiter sowie die Verwaltung ihrer personenbezogenen Daten kann über ein entsprechendes Tool erfolgen, das es sogar den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Daten selbst einzusehen und zu bearbeiten. Ob dies tatsächlich den Aufwand für administrative Aufgaben senkt, hängt zum einen davon ab, wie gut sich diese Prozesse ins Unternehmen integrieren und wie sie dort Anwendung finden, und zum anderen, ob die verwendete Lösung beispielsweise in Form einer Software zu den Anforderungen der Aufgaben passt. Ebenfalls wird sich zeigen müssen, wie viel Ressourcen tatsächlich für strategische Aufgaben durch Prozessautomatisierung frei werden. Sicherlich wird es noch erforderlich sein, im Laufe der Zeit kontinuierlich an den entsprechenden Stellschrauben zu drehen, bis sich Prozesse vereinfacht und beschleunigt haben. Der Anfang ist jedoch bereits gemacht.Professionelle Beratung für ein zukunftsorientiertes PersonalwesenDie Digitalisierung und die damit verbundene Automatisierung von Prozessen scheinen auf den ersten Blick herausfordernd, doch sie bieten auch große Chancen für das HR-Management. Es erfordert einen starken Partner, der Unternehmen professionell beraten und betreuen kann, damit eine strategische, zukunftsorientierte Personalarbeit erfolgreich umgesetzt werden kann. Moderne HR-Systeme, die optimal auf ein Unternehmen und dessen Bedürfnisse zugeschnitten sind, können hier ein entscheidender Faktor sein. Auch Lück & Partner verzeichnet eine steigende Nachfrage nach HCM-Software und Dienstleistungen, denn ein starkes Arbeitgeber-Branding, effiziente Bewerber- und Onboarding-Prozesse sowie eine schnellere und zielführendere Rekrutierung neuer Mitarbeiter spielen nicht nur in Krisenzeiten eine wichtige Rolle. Vielmehr sind sie das A und O eines stabilen Humankapitals eines Unternehmens.Ganzheitliche Beratung für nachhaltige UnternehmenswertsteigerungLück & Partner unterstützt seit rund 30 Jahren deutsche Technologie-Firmen und Start-ups bei der Markteinführung und Etablierung ihrer Technologien und Geschäftsideen. Der Fokus liegt dabei auf einer ganzheitlichen Beratung, die alle systemischen Zusammenhänge wie Strategie, unternehmenseigene Prozesse sowie deren Organisation berücksichtigt. Dabei setzt das Beraterteam auf thematische Vielfalt und Expertise, mit der die kommerziellen Disziplinen Finanzen, Organisation, Administration etc. sowie das Projektmanagement durch ein kleines Kernteam abgedeckt sind. Zu diesem Team gehören langjährig tätige Berater, Manager und Spezialisten aus den Bereichen Strategieentwicklung, Finanzen/Finanzierung, Human Resources, Einkauf und Logistik sowie IT. 