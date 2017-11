Lübecker Unternehmerin feiert große Erfolge mit dem europaweit einzigartigen Master-Studiengang, der 100%ig als Fernstudium angeboten wird - MSc Kommunikations- und Betriebspsychologie (VIDEO)

Lübeck (ots) -Bereits im ersten Jahr konnte die ALP Akademisches Lehrinstitutfür Psychologie GmbH (ALP) fast 90 Studierende begrüßen. Auch diezwei Folgejahrgänge sind mit hoher Studierendenanzahl belegt. ImDurchschnitt betreut die ALP ca. 165 Studierende jährlich. Was machtden Erfolg dieses Studienganges aus?Die ALP ist seit Jahren in der wissenschaftlichen Weiterbildungaktiv und bietet mit ihrem Kooperationspartner, Prof. Dr. FriedemannSchulz von Thun Lehrgänge im Fachbereich Kommunikationspsychologie,Organisationspsychologie und Führung an. Die Geschäftsführerin derALP, Andrea Gensel, ist ebenfalls Geschäftsführende Gesellschafterindes Unternehmens TALINGO EAP GmbH. TALINGO EAP ist Anbieter einesEmployee Assistance Programs (EAP), einer externen psychologischenMitarbeiterberatung. Vertragspartner sind Konzerne undMittelständler, welche monatlich eine Pauschale an TALINGO EAPentrichten, so dass all ihre Beschäftigen kostenfrei, sofortpsychologische Hilfe bei TALINGO EAP erfahren können. Der Mix auswissenschaftlichen (ALP) und anwendungsorientierten (TALINGO EAP)Erfahrungen im Fachbereich Psychologie, sind der Schlüssel desErfolgs. Zudem handelt es sich bei diesem viersemestrigen Studiengangum ein 100%iges Fernstudium, ohne jegliche Präsenz, was europaweitneuartig und einzigartig ist. Außerdem können Führungskräfte mitfundierter Berufsausbildung und mindestens sechsjähriger,einschlägiger Berufserfahrung - nach einem Eingangsprüfung -, ohneErststudium in den Master direkt zugelassen werden. Erste Erfahrungenzeigen, dass Führungskräfte ohne Erststudium eherüberdurchschnittliche Leistungen zeigen und im Vergleich zuAkademikern allemal mithalten können.Die Geschäftsführerin Andrea Gensel berichtet: "Überwiegend sindes wissensdurstige, erfolgreiche Berufstätige, insbesondereFührungskräfte, die ihre Handlungen im Berufsalltag auf einwissenschaftliches Fundament stellen und professionalisieren möchten.Parallel ist motivierend, diesen Wissenserwerb mit einem akademischenGrad, Master of Science (MSc), krönen zu können. Unsere Studierendesind Vielreisende oder im Ausland Lebende, die unmöglich an Präsenzenteilnehmen könnten. Die Studierenden leben in den USA, in Südamerika,in Asien. In Europa kommen die Email-Anfragen aus den DACH Ländern".Österreichs führende Fachhochschule für Management undKommunikation, die Fachhochschule Wien der Wirtschaftskammer Wien(FHWien der WKW), entschied sich mit der Beauftragung derDurchführung des Masterstudienganges sofort für die ALP GmbH. Und wiesich zeigt, war diese Entscheidung genau richtig.Pressekontakt:ALP | Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbHMaria-Goeppert-Straße 123562 LübeckAndrea GenselTelefon: 0049 451 889 36 36 -0E-Mail: info@akademisches-lehrinstitut-psychologie.deOriginal-Content von: ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH, übermittelt durch news aktuell