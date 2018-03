Lübecker Nachrichten: Lübecker Opferhelfer unter Verdacht

Lübeck (ots) - Der ehemalige Leiter der Lübecker Außenstelle desWeißen Rings steht unter dem Verdacht, zwei Frauen sexuell belästigtund genötigt zu haben, die sich dem Opferhilfeverein anvertrauten.Die Frauen im Alter von 40 und 50 Jahren stellten letzte WocheStrafanzeige gegen den 73-jährigen pensioniertenPolizeihauptkommissar. Das berichten die "Lübecker Nachrichten" inihrer morgigen Ausgabe (Sonnabend). Der Betreffende weist alleVorwürfe zurück. Der Weiße Ring will von ähnlichen Vorwürfen gegenseinen Lübecker Außenstellenchef im November 2016 erfahren haben,teilte des Landesvorsitzende und ehemalige SPD-LandesjustizministerUwe Döring mit. Man habe mit dem Mann daraufhin vereinbart, dass erkeine Frauen mehr unter vier Augen zur Beratung empfangen darf. ImJuli 2017 dann habe man den Mitarbeiter zum Rücktritt alsAußenstellenleiter gedrängt. Letzter Auslöser dafür sei der Hinweisder Polizeidirektion Lübeck kurz zuvor gewesen, dass sich auch dorteine Polizistin "über ein verbal zudringliches und sexuellbelästigendes Verhalten" dieses Herrn beschwert habe. Danach habe diePolizei dafür gesorgt, dass der Außenstellenleiter keine Opfer mehrbetreuen durfte, teilte Lübecks Polizeichef Norbert Trabs mit. NachAngaben des Weißen Rings sind von Frauen bei einer Hotline seitJahresanfang zehn unbekannte weitere Fälle geschildert worden, dieden 73-Jährigen belasten sollen. Die zwei Frauen, die jetztunabhängig voneinander Anzeige erstatteten, untermauerten ihreAussagen mit Eidesstattlichen Versicherungen, die den "LübeckerNachrichten" vorliegen. Danach sollen sie in Beratungsgesprächensexuell belästigt worden sein. Der leitende Mitarbeiter des WeißenRings habe ihnen zudem empfohlen, als Prostituierte zu arbeiten. Derehemalige Lübecker Außenstellenleiter des Weißen Rings, der Anfangdieses Jahres nach zwölf Jahren an der Spitze des Vereins offiziellverabschiedet wurde, weist in einer Stellungnahme alle Vorwürfezurück. Die Vorfälle habe es so nicht gegeben. Er habe gegen ähnlicheVorwürfe, die für ihn nicht nachvollziehbar und unwahr seien, Anzeigewegen des Verdachts der üblen Nachrede und Verleumdung und derfalschen Verdächtigung gestellt, berichten die "LübeckerNachrichten". Der Weiße Ring hat rund 50.000 Mitglieder und 420Außenstellen. Sitz der Zentrale ist Mainz.Pressekontakt:Lübecker NachrichtenRedaktionTelefon: 0451/144 2312Original-Content von: Lübecker Nachrichten, übermittelt durch news aktuell