Ludwigshafen: Evakuierung wegen Fliegerbombe - Auswirkungen auch auf BASF

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Zur Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Ludwigshafen am Rhein müssen auch Seniorenheime geräumt werden und Kirchen leer bleiben.



"Wir wissen von etwa 20 bettlägerigen Menschen, die für die Zeit der Entschärfung aus zwei Heimen ins Klinikum umziehen", sagte Dieter Feid von der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Freitag. Zudem müsse in drei Kirchen am Sonntag die Messe ausfallen. Insgesamt seien rund 18 500 Menschen betroffen.