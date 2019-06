Ludwig/Storjohann: Sicherheit bleibt Schwerpunkt deutscher Verkehrspolitik

Berlin (ots) - 15. Juni ist der Tag der VerkehrssicherheitSeit 2005 ruft der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) in jedemJahr am dritten Samstag im Juni zum Tag der Verkehrssicherheit auf.Dazu erklären die verkehrspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Daniela Ludwig, und der Berichterstatterfür Verkehrssicherheit der Unionsfraktion, Gero Storjohann:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verfolgt das Ziel, die Zahl derVerkehrstoten auf Null zu senken. Mit der Förderung vonAbbiegeassistenzsystemen für LKW wurde bereits ein wichtiger Bausteinauf den Weg gebracht, um Fahrradfahrer im Straßenverkehr besser zuschützen. Unfälle, die durch den sogenannten toten Winkel verursachtwerden, können so vermieden werden. Die Fördersumme wurde daher imlaufenden Haushalt auf 10 Millionen Euro verdoppelt.Neunzig Prozent aller Unfälle beruhen auf menschlichemFehlverhalten. Mit finanzieller Förderung durch dasBundesverkehrsministerium leisten der Deutsche Verkehrssicherheitsratund die Deutsche Verkehrswacht wichtige Aufklärungsarbeit im Bereichder Sicherheit auf deutschen Straßen. Diese erfolgreiche Arbeitwerden wir weiter unterstützen.Die individuelle Mobilität befindet sich im Umbruch. Diesen Wandelgilt es, mit Blick auf die weitere Verbesserung derVerkehrssicherheit zu gestalten. Für die seit Mitte Juni 2019zugelassenen E-Scooter gelten weitreichende Sicherheitsvorschriften.Dazu gehören u.a. eingebaute Bremssysteme, eine Limitierung derzulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h und das Verbot derNutzung von Fußwegen.Mit einer Änderung der Straßenverkehrsordnung wird Fahrradfahrenin Zukunft sicherer gestaltet. Geplant sind ein Halteverbot aufFahrradwegen, die Einführung eines Mindestabstandes beim Überholenvon Radfahrern und ein Parkverbot bis zu fünf Meter vor Kreuzungen,um die Sicht zwischen Straße und Radweg zu verbessern.Verkehrssicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eine'Vision Zero' wird nur dann erfolgreich sein, wenn sich alleVerkehrsteilnehmer ihrer Verantwortung für sich und andere bewusstsind und mit gegenseitiger Rücksichtnahme am Straßenverkehrteilnehmen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell