Ludwig: Sicherheit hat oberste Priorität

Berlin (ots) - Internationale Tourismusbörse 2017 steht im Zeichenvon Branchenwachstum und Fragen der SicherheitDie Internationale Tourismusbörse findet vom 8.-12. März 2017 inBerlin statt. Hierzu erklärt die tourismuspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Daniela Ludwig:"Das Sicherheitsbedürfnis der Reisenden nimmt zu. Terroranschlägein den vergangenen beiden Jahren haben das Buchungsverhalten sichtbarverändert. Reisen in die Türkei und in den nordafrikanischen Raumsind laut Tourismusanalyse um 23 bzw. 29% Prozent eingebrochen.Gerade für Regionen, die wirtschaftlich fast ausschließlich vomTourismus abhängig sind, ist das eine außerordentlich negativeEntwicklung. Das Thema Sicherheit ist auf der diesjährigenInternationalen Tourismusbörse eines der prägenden. Dass trotz großerSorgen dennoch fast niemand auf einen Urlaub verzichten möchte zeigt,dass sich der Trend nicht verfestigen muss und auch für derzeitgemiedene Regionen die Aussicht auf eine Erholung besteht - wennpolitische Stabilität und innere Sicherheit ihren notwendigen Beitragleisten. Deutschland gilt im Ausland als eines der sichersten Länderder Welt. Die deutsche Tourismusbranche hat 2016 das siebteRekordjahr in Folge erlebt. Auch der Ausblick für das laufende Jahrist stabil. Mit ihrem Einsatz zur Stärkung der Inneren Sicherheit inDeutschland leistet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen wichtigenBeitrag für den weiteren Erfolg unseres Tourismusstandortes.Hintergrund:Reiseanalyse 2017: 38% der Bevölkerung fühlen sich durch denTerror in ihrer aktuellen Reiseplanung beeinflusst. Viele von ihnenmachen sich allgemein Sorgen (50%). 41% möchten nicht in einislamisches Land, 18% ein eigentlich bevorzugtes Reiseziel nichtbesuchen. Ein kompletter Urlaubsverzicht kommt allerdings für fastniemanden in Frage. 2017: 69% der Menschen in Deutsch-land wollensicher oder wahrscheinlich verreisen (2016: 70%), nur 12% wollensicher nicht verreisen (2016: 12%).