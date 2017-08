Ludwig: Sicherheit für Kunden von Air Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Berlin (ots) - Übergangskredit der Bundesregierung ermöglichtFortführung des FlugbetriebesDie Bundesregierung hat Air Berlin einen Übergangskredit in Höhevon 150 Millionen Euro gewährt. Hierzu erklärt dietourismuspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Daniela Ludwig:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, dass die Bundesregierungdie Reisenden in dieser schwierigen Situation nicht im Stich lässtund Air Berlin mit einem Übergangskredit die Möglichkeit eröffnet,den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. In der jetzigen Situationist es wichtig, alles dafür zu tun, negative Auswirkungen für dieKunden der Airline zu vermeiden. Durch Flugausfälle und Verspätungenist in der Vergangenheit bereits Vertrauen der Fluggäste verlorengegangen. Der klare Schnitt, der jetzt vorgenommen wurde, bietet dieChance zu einem Neustart."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell