Ludwig/Holmeier: Abbiegeunfälle müssen verhindert werden

Berlin (ots) - CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert dieverpflichtende Einführung von AbbiegeassistenzsystemenMit den Stimmen von Union, SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN hat derDeutsche Bundestag am gestrigen Donnerstag die Bundesregierungaufgefordert, nationale Regelungen für eine schnelle Einführung vonAbbiegeassistenzsystemen für Lkw zu prüfen und umzusetzen. Hierzuerklären die verkehrspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Daniela Ludwig, und der zuständigeBerichterstatter im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur,Karl Holmeier:"In diesem Jahr sind bereits zahlreiche Fahrradfahrer undFußgänger von Lkw beim Abbiegevorgang schwer verletzt oder sogargetötet worden. Mit dem nun beschlossenen Antrag wird dieBundesregierung aufgefordert, schnellstmöglich eine nationaleRegelung zur Einführung von Abbiegeassistenzsystemen zu prüfen undumzusetzen, wenn eine europäische Lösung nicht zeitnah vereinbartwerden kann.Wir unterstützen daneben nachdrücklich die Bemühungen derBundesregierung, sich auf EU-Ebene für die Nachrüstpflicht von Lkwmit Abbiegeassistenten einzusetzen. Da der Marktanteil ausländischerLkw in Deutschland 40 Prozent beträgt, kann eine umfassendeVerkehrssicherheit nur mit einer europäischen Regelung erreichtwerden. Mit der schnellen Einführung einer nationalen Regelung wollenwir ein Signal für Deutschland setzen und den Druck auf die EUerhöhen, zeitnah eine Lösung zu finden.Im Gegensatz zum Bundesrat, der in seiner Sitzung am 8. Juni 2018einen vergleichbaren Antrag für Lkw ab 7,5 Tonnen beschlossen hatte,ist der Deutsche Bundestag der Ansicht, dass schon bei Fahrzeugen ab3,5 Tonnen Gesamtgewicht ein erhebliches Gefahrenpotential fürFußgänger und Radfahrer besteht.Um die betroffenen Unternehmen bei den Kosten für die Umrüstung zuentlasten, ist geplant, erforderliche Investitionen mit Fördermittelnzu unterstützen."Hintergrund:Der elektronische Abbiegeassistent für Lkw warnt denFahrzeugführer über akustische, optische und taktile Signale voranderen Straßenverkehrsteilnehmern im "Toten Winkel", um Kollisionenmit oftmals schweren Folgen für diese zu vermeiden. Bislang sindsolche Warnsysteme allerdings die Ausnahme in der technischenAusstattung von schweren Nutzfahrzeugen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell