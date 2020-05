Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier: Was steht jetzt noch aus?

Der Kurs der Aktie Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier steht am 18.05.2020, 23:53 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 25.8 EUR. Der Titel wird der Branche "Kaufhäuser" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier-Aktie hat einen Wert von 57,14. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (38). Wie auch beim RSI7 ist Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier.

2. Dividende: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier hat mit einer Dividendenrendite von 2,27 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.01%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche beträgt -1,74. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier beträgt das aktuelle KGV 27,31. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" haben im Durchschnitt ein KGV von 40,2. Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.