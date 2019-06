Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Der Kurs der Aktie Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier steht am 27.06.2019, 03:57 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 29,52 EUR. Der Titel wird der Branche "Kaufhäuser" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier aktuell 2,27. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,52 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel". Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,85 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -10,77 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +20,62 Prozent im Branchenvergleich für Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,83 Prozent im letzten Jahr. Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier lag 13,68 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier von 29,4 EUR ist mit +2,98 Prozent Entfernung vom GD200 (28,55 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 29,3 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,34 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.