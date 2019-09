Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier: War es das nun?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier, die im Segment "Kaufhäuser" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.09.2019, 14:35 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 29.27 EUR.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Dividende: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,27 % und somit 1,6 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,87 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier von 29 EUR ist mit +2 Prozent Entfernung vom GD200 (28,43 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 29,19 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,65 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.