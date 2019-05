Ludwig Beck Am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier: Lohnt sich die Aufruhr?

Per 09.05.2019, 18:32 Uhr wird für die Aktie Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 30,08 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Kaufhäuser".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier mit einem Wert von 45,62 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Multiline-Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 50,76 , womit sich ein Abstand von 10 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,27 % ist Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel (3,76 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,48 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,67, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 27,27, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.