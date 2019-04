Ludwig Beck Am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier: Ist es das gewesen?

An der Börse Xetra notiert die Aktie Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier am 14.04.2019, 11:35 Uhr, mit dem Kurs von 27,9 EUR. Die Aktie der Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier wird dem Segment "Kaufhäuser" zugeordnet.

Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier mit einer Rendite von -1,36 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,67 Prozent. Auch hier liegt Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier mit 8,31 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier aktuell 2,37. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel". Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 59,57 insgesamt 17 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel", der 51,07 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".