Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie: Lieber erstmal halten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier, die im Segment "Kaufhäuser" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.10.2021, 21:31 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 29.2 EUR.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier beläuft sich mittlerweile auf 28,05 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 29,2 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,1 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 27,64 EUR. Somit ist die Aktie mit +5,64 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier mit einer Rendite von 18,85 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,26 Prozent. Auch hier liegt Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier mit 6,59 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.