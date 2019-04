Ludwig Beck Am Rathauseck – Textilhaus FeldmeierWirklich, ?

An der Heimatbörse Xetra notiert Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier per 10.04.2019, 10:50 Uhr bei 27,8 EUR. Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier zählt zum Segment "Kaufhäuser".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier von 27,8 EUR ist mit -0,11 Prozent Entfernung vom GD200 (27,83 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 27,95 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,54 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier hat mit einer Dividendenrendite von 2,36 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,74%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche beträgt -1,39. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,02 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier damit 0,75 Prozent über dem Durchschnitt (-2,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -9,6 Prozent. Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier liegt aktuell 7,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".