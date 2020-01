Luczak / Müller: Netzwerkdurchsetzungsgesetz praxistauglich weiterentwickeln

Berlin (ots) - Schutz vor Hass und Hetze im Netz mit Meinungsfreiheit inEinklang bringenZur Veröffentlichung des Gesetzentwurfs zur Änderung desNetzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) durch das Bundesjustizministeriumerklären der rechts- und verbraucherpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, sowie der für digitale Themen derRechtspolitik zuständige Berichterstatter Carsten Müller:Jan-Marco Luczak: "Als Unionsfraktion wollen wir entschlossen gegen Hass undHetze im Netz vorgehen. Gleichzeitig muss die Meinungsfreiheit im Internetselbstverständlich sichergestellt sein. Beides wollen wir in Einklang bringen.Die Bundesregierung hat auf Druck der Union Ende letzten Jahres einMaßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität auf denWeg gebracht. Wir haben dabei auch gefordert, das NetzDG mit Blick auf diesesSpannungsverhältnis fortzuentwickeln. Das setzt das Bundesjustizministerium nunum."Bislang wissen Nutzer sozialer Netzwerke oft nicht, wie sie rechtswidrigeInhalte an den Betreiber des sozialen Netzwerks melden können. Die Nutzer sollenselbst dafür Verantwortung übernehmen, dass solche Inhalte schnell aus dem Netzverschwinden. Deshalb ist es gut, wenn Meldewege künftig nutzerfreundlicherausgestaltet werden.Natürlich wird es Streitigkeiten darüber geben, ob ein Inhalt rechtswidrig istoder nicht. Den Nutzern wollen wir daher einen möglichst unkomplizierten undeffizienten Weg zur Klärung zur Verfügung stellen. Hier ist der Vorschlag einesSchlichtungsverfahrens ein guter Ansatz.Verbesserte Meldewege und die Möglichkeit der privaten Schlichtung werden mitder Einführung eines sogenannten Gegenvorstellungsverfahrens sinnvoll ergänzt.Mit dem Ziel, Meinungsfreiheit umfassend zu gewährleisten, müssen wir denNutzern immer auch eine Möglichkeit eröffnen, sich gegen die Entscheidung desPlattformbetreibers zu wehren."Carsten Müller: "In unserem Positionspapier hatten wir bereits im November 2019eine Reihe von Forderungen zur Fortentwicklung des NetzDG aufgestellt. Dazuzählt, dass wir uns gegen eine Klarnamenpflicht ausgesprochen haben. Wir setzenstattdessen auf Anreize durch die sozialen Netzwerke zur Verwendung vonKlarnamen. Auf diese Weise kann in der Praxis der Ermittlungsaufwand sowie derUmfang der Datenherausgabe durch die Diensteanbieter erheblich verringertwerden. Wir werden im weiteren Verfahren einige Ergänzungsvorschläge zum Entwurfvorlegen.Insgesamt bildet der vorliegende Entwurf die bisherigen Ergebnisse der Debattezum NetzDG noch lückenhaft ab. Dennoch bietet der Gesetzentwurf gute Ansätzebeim Kampf gegen Hass und Hetze im Netz. Ob die Regelungsvorschlägepraxistauglich sind, werden wir nun intensiv prüfen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4494075OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell