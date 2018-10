Hamburg (ots) - Wie lebt es sich als Tochter eines weltberühmtenPhysik-Genies? Lucy Hawking spricht im aktuellen stern, der an diesemDonnerstag erscheint, über ihren Vater, den verstorbenen StephenHawking.Am 14. März starb der Wissenschaftler Stephen Hawking, nunerscheint sein letztes Buch: "Kurze Antworten auf große Fragen". Esliest sich wie seine Hinterlassenschaft an die Menschheit, fast wieein Testament. Der stern hat mit seiner Tochter Lucy Hawking, 47,Journalistin und Autorin, über ihr Leben mit dem berühmten Physikergesprochen. Ihr Vater sei ein durch und durch optimistischer Manngewesen, sagt Lucy Hawking. "Er glaubte aus tiefer Überzeugung an denMenschen und an den Einfallsreichtum der Menschheit. Seine großeHoffnung lag in der Jugend. Unsere Kinder, das war seine Meinung,werden die Lösungen für die Dinge finden, an denen wir heute nochscheitern."Stephen Hawking habe außerdem einen großen Sinn für Humor gehabt.An ihre Kindheit erinnert sich Lucy Hawking gern zurück: "Bei unsging es zu wie im Taubenschlag. Wir hatten unglaublich vieleinteressante Gäste. Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller.Ständig wurde Essen auf den Tisch gewuchtet. Ständig wurdediskutiert. Wir sprachen wirklich über alles: unsere Sorgen,Hausaufgaben, Politik, existenzielle Fragen, Kunst und Musik undnatürlich Wissenschaft. Es war intellektuell funkelnd."Ihr Vater habe auch viel dazu beigetragen, die Wahrnehmung vonBehinderten zu verändern. Stephen Hawking saß aufgrund einerNervenerkrankung seit 1968 im Rollstuhl, seit 1985 konnte er nur nochüber einen Sprachcomputer kommunizieren. Seine Tochter sagt: "Er warein Wegbereiter. Er setzte sich für behindertengerechte Architekturein, Bürgersteige, Fahrstühle. Vor allem aber dafür, dass behinderteMenschen heute erfolgreich im Beruf sein und ein erfülltes Lebenführen können. Er war ein Vorbild."Das ganze Gespräch mit Lucy Hawking lesen Sie im aktuellen stern.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell