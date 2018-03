Lucky Weeks im Frühling! Sieben Prime-Time-Shows in sieben Wochen mit Luke Mockridge - ab 6. April in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Frühlingserwachen mit Luke Mockridge: SAT.1 feiert ab April siebenWochen lang Lucky Weeks mit sieben Luke-Mockridge-Prime-Time-Shows:Den Auftakt macht sein Solo-Bühnenprogramm "Luke Mockridge live -Lucky Man", das am Freitag, 6. April, um 20:15 Uhr zum ersten Mal imTV zu sehen ist. Im Anschluss zeigt SAT.1 "Lucky Man - On the Road:Die Tourdoku", um 22:20 Uhr. Eine Woche später schickt Luke Mockridgein sechs neuen Folgen "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids"Promis zurück auf die Schulbank - ab Freitag, 13. April, um 20:15 Uhrin SAT.1. Zu seinen prominenten Schülern zählen u.a. Uschi Glas,Pierre Littbarski, Carolin Kebekus, Rea Garvey, Michael Kessler undJohannes Strate.Im vergangenen Jahr begeisterte die erste Staffel "LUKE! Die Schuleund ich" die Zuschauer in SAT.1 mit einem durchschnittlichenMarktanteil von 13,3 Prozent (14-49 Jahre). Produziert werden dieShows von Lucky Pics."Luke Mockridge live - Lucky Man" - Selbstfindung mit Luke(Freitag, 6. April, 20:15 Uhr, in SAT.1)143 Shows in 13 Monaten. Vier Auftritte pro Woche vor ausverkauftenHäusern mit bis zu 13.500 Zuschauern. Der "Deutsche Comedypreis" 2017für das erfolgreichste Live-Programm. Luke Mockridge bringt ganzDeutschland mit seinem zweiten Solo-Programm "Lucky Man" zum Lachenund nimmt sein Publikum musikalisch und charmant mit auf denschwierigen Selbstfindungstrip nach dem Schulabschluss und die erstenSchritte ins selbstständige Erwachsenen-Leben."Lucky Man - On the Road: Die Tourdoku" - Das geht hinter denKulissen ab (Freitag, 6. April, 22:20 Uhr, in SAT.1)Vier bis fünf Auftritte in der Woche - so sieht der Terminplan vonEntertainer Luke Mockridge aus, wenn er im Tour-Bus durch Deutschlandreist, um sein Publikum in ausverkauften Hallen mit seinemLive-Soloprogramm "Lucky Man" zu unterhalten. Doch was passiertBackstage vor und nach den Shows? Und wie sieht das täglicheTour-Leben eines Comedians aus?"LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" - Promis zurück aufder Schulbank (Sechs Folgen, ab Freitag, 13. April, 20:15 Uhr inSAT.1)Zum Diktat! Luke Mockridge lässt in seinem Show-Zimmer vier Promisgegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken und ihreSchullaufbahn nochmal durchleben. Sie müssen zwölf Aufgaben in allenverschiedenen Fächern und Schwierigkeitsstufen - von der Grundschule,bis zum Gymnasium - bewältigen, bevor ihnen "Klassenleiter" Luke dieAbschlussprüfung abnimmt. Dabei geht es nicht nur um die persönlicheEhre, sondern auch um 20.000 Euro für die (ehemaligen) Schulen derShow-Gewinner. Und damit sich die prominenten "Nachsitzer" richtiganstrengen müssen, scoutet der Gastgeber die Kids persönlich an ihrenLehranstalten. Wer schafft einen erfolgreichen Abschluss in 90Minuten?Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU)Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 23.03.2018 (vorläufig gewichtet: 22.03.2018)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell