Lucky Luke und ein Plädoyer an die Freiheit! Unser Presseportal ist eröffnet (FOTO)

Berlin (ots) -Der neue Lucky Luke-Band "Ein Cowboy in Paris" erscheint am 8.November im Handel. Der berühmteste Cowboy der Comicgeschichte reitetauf neuen Pfaden! Zum ersten Mal verlässt der Mann, der schnellerschießt als sein Schatten, den amerikanischen Kontinent und reistnach Europa. Sein Ziel ist Paris, weit weg von seinem geliebtenWilden Westen.Die Geschichte beginnt klassisch: Mal wieder muss Lucky Luke dieDalton-Brüder zurück ins Gefängnis begleiten. Das erledigt, begegneter auf seinem Weg einem Mann, der mit dem gigantischen Arm einerStatue durch die Wüste läuft. Der einsame Wanderer ist keingeringerer als Auguste Bartholdi, der Schöpfer der Freiheitsstatue.Er befindet sich gerade auf Promo-Tour, um bei den einheimischenStämmen Geld für den Bau seiner Statue zu sammeln. Immer bereit, dieSchwachen zu verteidigen, willigt der Lonesome Cowboy ein, Bartholdiauf seiner Tour zu beschützen. Denn ein Gefängnisdirektor versuchtmit allen Mitteln, den Aufbau der Statue zu verhindern. Als sich auchnoch Mexikaner für die Freiheitsstatue stark machen, will derDirektor sogar eine Mauer um Nordamerika bauen lassen...Mit Lucky Luke Band 97 will das Duo aus Lucky Luke-Zeichner Achdéund Szenerist Jul nun mit dem brandneuen Abenteuer "Ein Cowboy inParis" den Erfolg ihres Erstlings "Das gelobte Land" toppen. DieKünstler stehen Ihnen gern für Interviews zur Verfügung. Zudemkönnen wir Ihnen einige TV-Ausschnitte aus einer Lucky Luke-Episodesowie einen Trailer zu dem neuen Band zur Verfügung stellen.Lucky Luke Band 97 "Ein Cowboy in Paris", übersetzt von KlausJöken, erscheint am 8. November im Handel (Egmont Comic Collection,EUR 12,00, ISBN 978-3-7704-4040-5)und zeitgleich auch als Softcoverbei Egmont Ehapa Media (EUR 6,90)! Weitere Informationen finden Sieunter http://www.egmont.de oder registrieren Sie sich auf demEgmont-Presseportal für den Presseraum "Lucky Luke "Ein Cowboy inParis" (Band 97)" für Bildmaterial und Hintergrundinformationen:http://www.egmont-presseportal.deBei Anfragen für Rezensionsexemplare, Interviews undZeichentrick-Ausschnitte wenden Sie sich gerne an:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitEgmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell