Luckin Coffee: Daran scheiden sich die Geister

Der Kurs der Aktie Luckin Coffee steht am 28.03.2020, 21:00 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 25.61 USD. Der Titel wird der Branche "Verbraucherdienste" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Luckin Coffee nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Luckin Coffee-Aktie ein Durchschnitt von 27,13 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,88 USD (+2,76 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (36,84 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,32 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Luckin Coffee-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Luckin Coffee erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Luckin Coffee-Aktie hat einen Wert von 65,96. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (65,76). Luckin Coffee ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,76). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Luckin Coffee.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Luckin Coffee als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Luckin Coffee vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 38,8 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 39,17 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 27,88 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".