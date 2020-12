Luckin Coffee Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Seit nun mehr zwei Monaten befindet sich die Luckin Coffee-Aktie in einer Konsolidierung und pendelt dabei knapp unterhalb der 5-USD-Marke. Noch ist es den Anlegern nicht gelungen, die runde Marke nachhaltig zu durchbrechen. Falls dies gelingen sollte, würde eine Tassenformation aufgelöst, die in der Charttechnik eine der wichtigsten bullischen Formationen darstellt und dementsprechend hohes Aufwärtspotenzial in sich birgt. In den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung