Luckin Coffee Aktie: Ungeheuerlich!

Die umkämpfte Kaffeehauskette Luckin Coffee hat sich bei der Direktoren-Abstimmung am Donnerstag gegen die Absetzung ihres Gründers und Vorstandsvorsitzenden Charles Zhengyao Lu entschieden. Die erforderliche Zwei-Drittel-Schwelle wurde nicht erreicht. So schrieb es der chinesische Starbucks-Konkurrent in einem Bericht an die US-Börsenaufsicht.

Luckin Coffee verbuchte 300 Millionen Dollar an fiktiven Verkäufen

Lu bleibt damit weiter im Chefsessel von Luckin Coffee, obwohl eine interne Untersuchung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung