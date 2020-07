Luckin Coffee Aktie: Noch einmal davongekommen!

Die umkämpfte Kaffeehauskette Luckin Coffee hat sich bei der Direktoren-Abstimmung am Donnerstag gegen die Absetzung ihres Gründers und Vorstandsvorsitzenden Charles Zhengyao Lu entschieden. Die Maßnahme habe die für die Absetzung erforderliche Zwei-Drittel-Schwelle nicht erreicht, schrieb der chinesische Starbucks-Konkurrent in einem Bericht an die US-Börsenaufsicht.

Luckin Coffee verbuchte 300 Millionen Dollar an fiktiven Verkäufen

Lu bleibt damit weiter im Chefsessel von Luckin Coffee, obwohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung