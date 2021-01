Luckin Coffee-Aktie: Kaffee und Big Data

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Luckin Coffee Inc. ist ein chinesisches Kaffeeunternehmen und eine Kaffeekette. Das Unternehmen wurde 2017 in Peking gegründet und betrieb 2020 mehr Filialen in China als beispielsweise Starbucks. Das Konzept des Unternehmens ist es, kleine Geschäfte in Büroräumen und College-Gelände zu haben. Dort kann der Kaffee abgeholt oder online bestellt werden.

Das Kernstück des Unternehmens ist die Technologie. Diese deckt alle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung