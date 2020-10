Luckin Coffee-Aktie: Gelingt der Wochenstart?

Am Freitag legte der Aktienkurs von Luckin Coffee stark zu, am Ende blieben fast 8 % Kursgewinn übrig und dies scheint nun eine neue Richtung für die Aktie zu bedeuten. Nach einer langen Phase der Unsicherheit scheinen nun mehr und mehr Anleger auf einen Turnaround zu setzen. In den letzten Wochen ist der Kurs von rund 2 USD auf fast 3,5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung