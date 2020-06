Luckin Coffee nach 200 % Kursplus: Jetzt auf Turnaround-Wette aufspringen?

Die Aktie von Luckin Coffee (WKN: A2PJ6S) hat in dieser Woche einen ordentlichen Handelsstart hingelegt. Sind die Anteilsscheine noch am 2. Juni für ca. 1,98 Euro gehandelt worden, so finden wir die Notierungen derzeit bei ca. 4,90 Euro (05.06.2020, maßgeblich für alle Kurse) wieder. Das entspricht einem starken Kursplus von mehr als 200 % in wenigen Tagen.

Aber was sind die Gründe für die steile Entwicklung dieser volatilen Aktie? Immerhin, gemessen an einem Januar-Aktienkurs von über 40 Euro haben sich die Anteilsscheine des vermeintlichen Starbucks-Konkurrenten noch immer ca. gezehntelt.

Wie handeln Investoren hier richtig? Eine Frage, die uns im Folgenden einmal etwas intensiver beschäftigen soll. Werfen wir daher einen Blick auf die aktuelle Ausgangslage.

Erneuter Handel und Quartalszahlen als Euphoriegrund?

Generell könnte es insbesondere nach dem Bilanzierungsskandal einige Gründe gegeben haben, die für reichlich Skepsis sorgen. Die Bewertung erschien nach dieser bitteren Episode zwar wirklich günstig. Das Vertrauen der Investoren ist allerdings weg, die Führungsetage inzwischen ausgetauscht. Aber immerhin: Es könnte sich ein Neuanfang abzeichnen.

Dafür kann grundsätzlich auch sprechen, dass die Aktie nach einer längeren Pause inzwischen wieder zum Handel zugelassen worden ist. Vielleicht ein weiterer Schritt in Richtung normalerem Alltag? Wer weiß!

Des Weiteren gab es auch noch Quartalszahlen, die auf eine funktionierende Wachstumsgeschichte trotz der gigantischen operativen Baustellen hindeuten könnten. Immerhin: Luckin Coffee hat für das abgelaufene Quartal einen Umsatz in Höhe von 309 Mio. US-Dollar verkündet, nach einem Vorjahreswert von ca. 69 Mio. US-Dollar. Der Verlust je Aktie verbesserte sich auf 0,175 US-Dollar je Aktie nach einem Vorjahreswert in Höhe von 0,34 US-Dollar.

Wobei eine Frage über allem stehen dürfte: Wie soll man diese Quartalszahlen jetzt nach dem Bilanzskandal überhaupt werten? Es hat einige Gründe gegeben, die bei einigen Investoren offenbar für kurzfristige Zuversicht gesorgt haben. Ein interessanter Mix für Foolishe Investoren? Na ja, vielleicht für sehr, sehr risikoreiche.

Was es bei Luckin Coffee zu berücksichtigen gilt

Grundsätzlich haben die letzten Wochen und Monate gezeigt, dass die Investitionsthese beim Starbucks-Klon Luckin Coffee auf einem sehr, sehr wackeligen Fundament basiert. Auch wenn die Aktie jetzt wieder gehandelt wird, ja, sich sogar inzwischen verdreifacht hat, ist das Vertrauen jedenfalls weg. Und jede Zahl, die das Unternehmen meldet, wird vermutlich mit Misstrauen beäugt werden. Das wird auch weiterhin das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Investitionsthese prägen.

Zudem erscheint fraglich, welche Zukunft das Unternehmen Luckin Coffee besitzt. Der Betrieb einzelner Filialen scheint weiterzulaufen. Aber wie viel Substanz steckt in dem Unternehmen? Gibt es einen langfristigen Reputationsschaden, der der Wachstumsgeschichte abträglich sein wird. All das sind Fragestellungen, auf die wir bislang noch keine Antwort erhalten haben.

Zu guter Letzt wird außerdem ein Delisting von der US-amerikanischen Börse Nasdaq diskutiert. Ein solcher Schritt könnte die Handelbarkeit der Aktie bedeutend beeinflussen und erschweren. Für einen Foolishen Buy-and-hold-Ansatz vielleicht ein kleineres Problem. Zumal ein solcher Schritt auch wieder rückgängig gemacht werden könnte. Beziehungsweise durch eine Listung an der Heimatbörse ersetzt werden kann. In Anbetracht der schwierigen Ausgangslage dürfte die Flexibilität im Umgang mit der Aktie jedoch wichtiger sein denn je. Zumal die Investitionsthese derzeit sehr, sehr fraglich erscheint.

Keine Foolishe Investitionsidee!

Luckin Coffee hat Probleme, das steht außer Frage. Es mag einige Chancen geben, zumal der operative Alltag vermeintlich aufrechterhalten werden kann. Diese dürften jedoch bei einer sorgfältigen Abwägung nicht die Risiken überdecken. Es heißt daher: besser Finger weg von der Aktie von Luckin Coffee. Die kurzfristige Performance sollte einen hier nicht locken.

The post Luckin Coffee nach 200 % Kursplus: Jetzt auf Turnaround-Wette aufspringen? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Luckin Coffee Inc und Starbucks.

Motley Fool Deutschland 2020