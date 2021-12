Lucid Motors: Das bringt die Nasdaq-100-Aufnahme

Weitere Suchergebnisse zu "Lucid":

Lucid Motors (WKN: A3CVXG) ist gemessen an der Marktkapitalisierung einer der größten 100 Börsenkonzerne in den USA und weltweit. Deshalb wird das Unternehmen jetzt in den Nasdaq-100-Index aufgenommen. Das ist nicht nur gut fürs Prestige.

Lucid Motors mit Hauptsitz in Newark, Kalifornien, ist ein Entwickler und Produzent von hochpreisigen Elektrofahrzeugen. Zudem entwickelt Lucid unter anderem Software für Batteriezellen.

Nasdaq-100-Aufnahme am 20. Dezember perfekt

