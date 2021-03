Lucid Motors: Die Verpflichtung zum Bau einer saudischen EV-Anlage könnte kostspielig werden!

Lucid Motors Inc, das durch eine Fusion mit der speziellen Übernahmegesellschaft Churchill Capital Corp IV (NYSE:CCIV) an die Börse geht, hat sich verpflichtet, ein potenziell teures Werk in Saudi-Arabien zu bauen, berichtete das Wall Street Journal am Dienstag. Der Autohersteller hat die Verpflichtung nicht öffentlich bekannt gegeben, aber ein großer institutioneller Investor, der in den SPAC-Deal involviert ist, wurde darüber informiert, sagten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung