Lucid Motors: Merger-Run könnte Aktie beflügeln!

Die Aufmerksamkeit für Lucid Motors steigt mit jedem Tag, an dem das innovative Unternehmen näher an seine Fusion mit Churchill Capital Corp IV (WKN: A2QAMY) rückt. Diese ist auf den 22. Juli terminiert. Die im SPAC-Hype erreichten Kurse von 58 US$ (wir berichteten) stellen eine reelle Zielmarke dar.

Lucid Motors ist ein US-Hersteller von hochpreisigen Elektrofahrzeugen. Zudem entwickelt man ...





