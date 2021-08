Lucid Motors & Kura Oncology-Aktien: Gerüchte haben Auswirkungen!

Jon Najarian sprach in der CNBC-Sendung “Options Action” über die ungewöhnlich hohe Optionsaktivität bei Lucid Group Inc (NASDAQ:LCID) am Dienstag.

Er sagte, dass Optionshändler die August $23 Calls des Titels kaufen. Najarian kaufte die August-Calls im Wert von 22 $ und hofft, dass er die Calls gegen die Position verkaufen kann, wenn sich die Aktie erholt.

Royal Caribbean Cruises Ltd ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung