Lucid Motors-Aktien: Warum heute höher gehandelt?

Überblick

Die Aktien der Lucid Group Inc. (NASDAQ:LCID) wurden am Donnerstagmorgen höher gehandelt, eröffneten mit einem Plus von fast 5 % und stiegen dann in Erwartung der Auslieferungen des Lucid Air des Unternehmens, die am 30. Oktober mit dem exklusiven Dream-Delivery-Event in Kalifornien beginnen werden, um fast 40 % gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Diese Entwicklung geht einher mit der Stärke der Elektrofahrzeugbranche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung