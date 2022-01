Lucid Motors-Aktie: Das hat sich gelohnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lucid":

Wer im November glaubte, auf den Zug der Elektromobilität aufspringen zu müssen und in den damals vermeintlich heißesten Kandidaten am Markt investiert hat, dürfte ernüchtert sein. Die Aktie von Lucid Motors, aufstrebender Tesla-Herausforderer aus den USA, war ein Verlustbringer: Am 1. September 2021 noch bei 16,12 US-Dollar gehandelt, hatten sich die Papiere zunächst bis auf rund 57 US-Dollar nach oben geschraubt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung