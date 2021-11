Lucid Motors-Aktie: Ein Monster!

Die Aktie von Lucid Motors, zuletzt in schwindelerregende Höhen geschossen, musste zuletzt einen kleinen Dämpfer verkraften. Am Dienstag erreichten die Papiere des Tesla-Herausforderers kurzzeitig die 48 US-Dollar, bevor es wieder deutlich zurückging. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die Lucid-Aktie binnen eines Monats sich im Wert noch immer annähernd verdoppelt hat. Und klar, die ersten Elektroautos wurden bereits ausgeliefert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



