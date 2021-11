Lucid Motors-Aktie: Das Kursziel des Grauens!

Der E-Auto-Hype und eine schier grenzenlose Euphorie haben die Aktie des E-Auto-Startup Lucid Motors in den vergangenen Wochen in ungeahnte Sphären getrieben. Ende Oktober konnte der Widerstandsbereich bei 27,88/30,00 Dollar geknackt werden, was bei der Aktie sämtliche Fesseln löste. In der vergangenen Woche erreichte das Papier ein 6-Monats-Hoch bei 57,75 Dollar und schaffte damit die Kursverdopplung in weniger als drei Wochen.

Hier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!