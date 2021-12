Lucid Motors-Aktie: Große Visionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lucid":

Zum Ende der vergangenen Woche mussten Anleger in Lucid Motors erst einmal schlucken: Von einem Kurs von 42,50 US-Dollar noch am Donnerstag waren die Papiere des Tesla-Herausforderers an der Nasdaq im Laufe des Freitags auf 36,36 Euro zurückgefallen – ein Minus von 15 Prozent binnen eines Handelstages. Doch die Lucid-Aktie hatte sich wieder gefangen, notierte zum Handelsschluss bei rund 40 Dollar. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung