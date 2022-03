Lucid Motors-Aktie: Fragwürdige Unterstützung!

Die Aktie von Lucid Motors kommt langsam wieder in die Spur: Am Donnerstag im Handel in New York verbesserten sich die Papiere des US-Elektroauto-Herstellers um weitere knapp drei Prozent auf 24,29 US-Dollar. Seit ihrem Rücksetzer auf nur noch 20,49 Dollar am Dienstag, beträgt der Zugewinn bereits 18 Prozent. Trotz der zuletzt enttäuschenden Quartalszahlen und dem gekappten Produktionsziel für 2022. Das Geld ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



