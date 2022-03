Lucid Motors-Aktie: Ernüchterung aus Gründen!

Die Aktie von Lucid Motors findet nicht mehr zurück in die Spur: Nach ihrem Einbruch am vergangenen Dienstag, als die Papiere des Elektroauto-Start-up aus den USA von rund 29 auf wenig mehr als 25 US-Dollar abgesackt waren, ging es weiter bergab. Vor dem Wochenende standen in New York bei der Lucid-Aktie nur noch 22,63 Dollar auf dem Kurszettel. Damit hatten sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung